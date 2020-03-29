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29.03.2020 - 20:38 | | DHA

Son dakika | Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yeni corona virüs genelgesi: Taksiler plakaya göre trafiÄŸe çÄ±kacak

Son dakika haberine gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda valiliklereÂ yeni bir genelge gÃ¶nderdi. Bu geceÂ saat 00.01'den itibaren Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de ticari taksilerin trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda plakasÄ±nÄ±n son hanesine gÃ¶re sÄ±nÄ±rlamaya gidilecek.Â

Son dakika | Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yeni corona virüs genelgesi: Taksiler plakaya göre trafiÄŸe çÄ±kacak

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±ndaÂ 81 ilin valiliÄŸine gÃ¶nderilen ticari taksilerle ilgili genelgeye gÃ¶re; bu geceÂ saat 00.01'den itibaren Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de ticari taksilerin trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda plakasÄ±nÄ±n son hanesine gÃ¶re sÄ±nÄ±rlamaya gidilecek. Pazartesi gÃ¼nÃ¼Â saat 00.01'denÂ saat 23.59'aÂ kadar plakasÄ±nÄ±n son rakamÄ± tek olan ticari taksiler trafiÄŸe Ã§Ä±kabilecek.Â Belirtilen saatten sonra plakasÄ±nÄ±n son rakamÄ± Ã§ift olan ticari taksiler trafiÄŸe Ã§Ä±kabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden gÃ¼nler iÃ§in ardÄ±ÅŸÄ±k olarak devam edecek. Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir dÄ±ÅŸÄ±ndaki illerde de konu valiler tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilerek ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde belirtilen kapsamda kararlar alÄ±narak uygulanabilecek.

Genelgede,Â sÃ¶z konusu kararlar kapsamÄ±nda, valiler Â ve kaymakamlar tarafÄ±ndan, Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunun ilgili maddeleri uyarÄ±nca gerekli kararlarÄ±n ivedilikle alÄ±nmasÄ±, belediyeler ve ilgili meslek odalarÄ±nÄ± bilgilendirerek konunun koordine edilmesi, tedbirlerin planlanmasÄ±, uygulanmasÄ± ve kolluk birimleri tarafÄ±ndan konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklÄ±ÄŸa meydan verilmemesi istendi.

Ali AÄŸaoÄŸlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli gözaltÄ±ndaÜnlü iÅŸ insanÄ± Ali AÄŸaoÄŸluâ€™yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle adÄ±nÄ± duyuran Hazal Mesudiyeli, yeni bir skandalla gündeme geldi. Mesudiyeli, erkek arkadaÅŸÄ± Sedat KumaÅŸâ€™Ä± bÄ±çakladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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