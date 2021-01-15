MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İçişleri duyurdu! Yunanistan'a kaçarken yakalandı
ABONE OL
15.01.2021 - 12:08 |

Son dakika... İçişleri duyurdu! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı' denildi.

Son dakika... İçişleri duyurdu! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişinin Meriç Nehri'nde botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Son dakika açıklaması İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Geçmişte PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü elebaşı ‘Cemal’ kod adlı Murat Karayılan’ın “DEAŞ ile işbirliği yapılması” yönünde örgüt mensuplarına vermiş olduğu talimat, Edirne’de yapılan operasyonla gün yüzüne çıktı. Ergani DBP ilçe başkanının arasında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden bot/kayık ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Son dakika... İçişleri duyurdu Yunanistana kaçarken yakalandı

AMANSIZ TAKİPLE KAÇMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Kırsalda sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbeler alan PKK/KCK terör örgütü, şehir merkezinde de Jandarma ve Emniyet birimlerince düzenlenen operasyonlarla hareket kabiliyetini tamamen yitirdi. Çözümsüzlük ve çaresizlik içerisinde kalan örgüt mensupları yurtdışına kaçmak için arayış içersine girdi.

Yurt dışına kaçmak isteyenler arasında eski Ergani DBP İlçe başkanının da bulunduğu hakkında terör örgütüne üye olma suçlarından işlem yapılan (3) şahıs, Meriç nehri üzerinden bot/kayık ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne İl J.K.lığınca gerçekleştirilen takip ve operasyon neticesinde 12 Ocak 2021 tarihinde Uzunköprü sınır hattında yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslardan; 2’si PKK/KCK terör örgütüne, diğerinin ise, DEAŞ/ EL-KAİDE terör örgütüne üye olma suçundan hakkında işlem yapılmış olduğu tespit edildi.

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından (2) şahsın tutuklandığı ve (1) şahsın ise yurtdışına çıkma yasağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı
Sakarya'da iğrenç haber! Köpeğe taciz mide bulandırdıSakarya’nın Arifiye ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. İsyan ettiren olay sonrası harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu ekleme linki

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu ekleme linki

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet