Son dakika... İçişleri duyurdu! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Eski Ergani DBP İlçe başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişinin Meriç Nehri'nde botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Son dakika açıklaması İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Geçmişte PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü elebaşı ‘Cemal’ kod adlı Murat Karayılan’ın “DEAŞ ile işbirliği yapılması” yönünde örgüt mensuplarına vermiş olduğu talimat, Edirne’de yapılan operasyonla gün yüzüne çıktı. Ergani DBP ilçe başkanının arasında bulunduğu 3 kişi Meriç Nehri üzerinden bot/kayık ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

AMANSIZ TAKİPLE KAÇMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Kırsalda sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbeler alan PKK/KCK terör örgütü, şehir merkezinde de Jandarma ve Emniyet birimlerince düzenlenen operasyonlarla hareket kabiliyetini tamamen yitirdi. Çözümsüzlük ve çaresizlik içerisinde kalan örgüt mensupları yurtdışına kaçmak için arayış içersine girdi.

Yurt dışına kaçmak isteyenler arasında eski Ergani DBP İlçe başkanının da bulunduğu hakkında terör örgütüne üye olma suçlarından işlem yapılan (3) şahıs, Meriç nehri üzerinden bot/kayık ile Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne İl J.K.lığınca gerçekleştirilen takip ve operasyon neticesinde 12 Ocak 2021 tarihinde Uzunköprü sınır hattında yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslardan; 2’si PKK/KCK terör örgütüne, diğerinin ise, DEAŞ/ EL-KAİDE terör örgütüne üye olma suçundan hakkında işlem yapılmış olduğu tespit edildi.

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından (2) şahsın tutuklandığı ve (1) şahsın ise yurtdışına çıkma yasağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.