Son dakika... İçişleri'nden Pervin Buldan'a cevap

İsmail Çataklı, Pervin Buldan'ın paylaşımına böyle yanıt verdi: Biraz utanmanız olsa, bu Ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı... Siz yaktınız, yıktınız, Sn. Cumhurbaşkanımız yaptı...

Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız!