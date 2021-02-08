08.02.2021 - 13:21 |
Son dakika... İçişleri'nden Pervin Buldan'a cevap
Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
İsmail Çataklı, Pervin Buldan'ın paylaşımına böyle yanıt verdi: Biraz utanmanız olsa, bu Ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı... Siz yaktınız, yıktınız, Sn. Cumhurbaşkanımız yaptı...
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8 sokak köpeğinin kadına saldırması kameradaMalatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.