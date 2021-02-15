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15.02.2021 - 06:28 | | AA

Son dakika: İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Son dakika: İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

 

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

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