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21.04.2020 - 11:28 | | İHA

Son dakika! İmmün plazma bağışçı sayısı açıklandı

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan: “Bugüne kadar Türkiye genelinde toplamda 281 kişi immün plazma bağışında bulundu.”

Son dakika! İmmün plazma bağışçı sayısı açıklandı

Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için ilk immün plazma bağışını aldı.

Kovid-19'a yakalanmış ve iyileşme sürecini tamamlamış 33 yaşındaki mühendis Salih Doğu, Hunat Kan Alma Merkezi'ne gelerek immün plazma bağışında bulundu.

İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez olarak immün plazma bağışı almaya başladıklarını, Hunat'taki kan alma merkezini immün plazma bağış alma merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

İmmün plazma bağışçılarına çağrıda bulunan Tatar, şunları kaydetti:

"Kovid-19 geçirip iyileşen hastalarımız bağışta bulunabiliyor. Bizler iyileşen hastalara ulaşıp irtibata geçiyoruz ve bağışa davet ediyoruz. Bizim ulaşamadığımız kişiler de uygun şartları taşıyorlarsa bize ulaşabilirler. Şartları da Kızılay'ın sitesinden bakıp öğrenebilirler. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Aferez cihazıyla bu işlemi yapıyoruz. Alınan kanın plazması ayrıştırılıyor. 40-45 dakika süren bir işlem. İyileşen ve uygun şartları taşıyan bağışçılarımızı bekliyoruz."

İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattıİstanbul Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren adam taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı. Trafiği durma noktasına geldiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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