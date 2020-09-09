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09.09.2020 - 17:05 |

Son dakika... İstanbul Adliyesi önünde silah sesleri

Gelen bir son dakika haberine göre; Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.

Son dakika... İstanbul Adliyesi önünde silah sesleri

Ayrıntılar birazdan...

Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriyeDoğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlanan Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu Zodyak botlarla her gün devriye geziyor. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi. DHA ekibi, adadaki askeri hareketliliği yakından görüntüledi.
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