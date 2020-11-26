26.11.2020 - 17:12 | | İHA
Son dakika... İstanbul Boğazı'nda saat 15.30'da görüldü! Tam 1 saat sürdü
Son dakika haberine göre; Mısır Donanması’na ait 971 borda numaralı savaş gemisi ’El Fateh’ İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık 1 saat sonra Marmara Denizi’ne açıldı.
Mısır Donanması’na ait 971 borda numaralı savaş gemisi ’El Fateh’ saat 15.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.
Öte yandan sahildeki vatandaşlar da telefonları ile savaş gemisinin fotoğrafını çekti.
Trafik magandası copla saldırdıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsüne, önünde aniden durduğu için korna çaldığı otomobilin sürücüsü plastik copla saldırdı. Halk otobüsü sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi olurken, polis kaçan kimliği belirsiz otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.