Son dakika... İstanbul Valiliği ilçe ilçe paylaştı! Buzlanma ve don olaylarına dikkat

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu; yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.

Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

18.02.2021 Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu gece saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy: 6°

Şişli: 6°

Sarıyer: 4°

Ümraniye: 4°

Kartal: 5°

Sancaktepe: 5°

19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy: 2° / 5°

Şişli: 2° / 6°

Sarıyer: 1° / 4°

Ümraniye: 0° / 4°

Kartal: 2° / 6°

Sancaktepe: -1°/4°

20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy: -1° / 6°

Şişli: -2° / 7°

Sarıyer: -3° / 5°

Ümraniye: -6° / 5°

Kartal: -1° / 7°

Sancaktepe: -6°/5°

Cuma gecesi başlayıp Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don olayı sebebiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (18.02.2021):

Çatalca Radar Sahası: 38 cm

Ümraniye: 23 cm

Sabiha Gökçen Havaalanı: 20 cm

Kartal (Bölge Md.): 3 cm

Sarıyer: 3 cm

İstanbul Havaalanı: 2 cm

MeteoUyarı Kodu: Sarı (18-19 Şubat)

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen 5 günlük hava tahminlerini de yayınladı. İşte MGM'nin internet sitesinde yer alan veriler;

19 ŞUBAT CUMA

20 ŞUBAT CUMARTESİ

21 ŞUBAT PAZAR

22 ŞUBAT PAZARTESİ





23 ŞUBAT SALI