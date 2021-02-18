DHA
• 18 Şubat 2021 - 14:39 • Son Güncelleme:
Son dakika: Türkiye'de artık yasaklı! Kritik uyarı yapıldı
Gelen son dakika haberine göre Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğunu tespit etmişti. Konuyla ilgili uzmanlardan çok kritik uyarılar yapıldı. Peki güvenli maske nasıl anlaşılır? İşte cevabı...
DHA
• 18 Şubat 2021 - 14:39 • Son Güncelleme:
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onlarca marka tarafından üretilen maskeler incelendi. Birçok markanın maskelerinin güvensiz olduğu anlaşıldı. İşte o markalar...
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Karaali, doğru ve güvenilir maskenin en az üç katmanlı ve bakanlık tarafından onaylı, burun kısmının telli olması, lateks, naylon, paraben içermemesi gerektiğini söyledi. Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak da laboratuvarlarında her gün çok sayıda maskenin detaylı bir testten geçirildiğini belirterek, maskelerde bulunması gereken özellikleri anlattı.
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Koronavirüsten korunmak için mesafe ve hijyenin yanı sıra maske kullanımı da oldukça önemli. Herkesin günlük yaşamında vazgeçilmezi haline gelen maskeye merdiven altı üreticiler el alttı.
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Keserek ya da ayırarak kontrol edebilir. Belirli standartlara göre üretilip üretilmediğini takip etmek gerekiyor. Bakanlık, standartlarına uygun olmayan markaları açıkladı. Salgına karşı önlem alırken etkinliği kanıtlanmış ürünleri kullanmamız lazım. Bu yüzden alınacak ürünün bakanlık ürün takip sistemine kayıtlı olması, Avrupa standartlarında, TSE ürün onaylı olması ve uzun süre kullanımda alerjiye yol açacak maddeler içermemesi gerekiyor” dedi.
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“KORUNMAYA ÇALIŞIRKEN SAĞLIĞIMIZDAN OLABİLİRİZ”
Koronavirüsten korunmaya çalışırken yanlış maske nedeniyle başka hastalıklara da yakalanma riskinin artacağına dikkat çeken Dr. Karaali, “Bakanlık denetiminden geçmemiş ürünler alerji yapabilir. Alerji de ikincil bir hastalığa neden olabilir. Lateks, naylon, paraben içermemesi lazım.
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Bunları uzun süre solduğumuzda korunmaya çalışırken sağlığımızdan da olabiliriz. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için üretici firmalar renklendirerek çeşitlendirmeye çalışıyor. Renkten önemli olan maskeyi aldığımızda katmanına bakmamız lazım. Aldığımız ürünün kutusu üzerinde standartları ve kontrolünü gösteren ibareler yer almalı” diye konuştu.
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"ÜÇ ÖNEMLİ NOKTA VAR"
Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak, maskeler için uygulanan test aşamalarını anlattı. Razak, "Laboratuvarımızda özellikle tıbbi yüz maskeleri ve bez maskelerinin Avrupa standartları ve TSE'nin yayınladığı standartlar için testleri yapılmaktadır. Bu testler de üç önemli nokta var.
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Birincisi maskeyi taktığımız zaman bakteri tutunma özelliğinin kontrol edilmesi gereklidir. Diğeri nefes alabilirliğin kontrol edilmesi. Çünkü maske yüzümüzde takılıyken rahat nefes alıp verilmesi gereklidir. Bir de maskelerin üretiminden sonra üzerinde ne kadar bakteri yükü ya da mikroorganizma yükünün tutunduğu kontrol edilmesi gerekmektedir" dedi.
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YASAKLANMIŞ MASKELER GÜBİS'TEN TAKİP EDİLEBİLİR
Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak, doğru ve güvenilir maskenin önemine değinerek, “Şu anda Ticaret Bakanlığı’nın GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) yayınlanmış olan yönetmeliğe göre baktığımızda bazı ventilli N95 tip adı altında satılan bazı maskelerin güvensiz olarak kayıt altına alındığını görüyoruz.
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