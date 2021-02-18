Son dakika: Türkiye'de artık yasaklı! Kritik uyarı yapıldı

Şu anda bakanlığımız tarafından yasaklanmış olan ve uygun olmayan ürünleri GÜBİS sisteminden vatandaşımız takip edebilir. Yasaklı, güvenilir olmayan markalar bu sistem üzerinden mutlaka kontrol edilmeli. Laboratuvarlarımızda bir maskenin sağlığımızı koruması için tüm aşamaları titizlikle yürütülüyor. Bu tür ürünler tercih edilmeli. ” diye konuştu.