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30.10.2020 - 15:19 |

Son dakika | İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa'da çok şiddetli deprem! AFAD son depremler listesi....

İstambul'da deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Avrupa Yakası'nda birçok ilçede hissedilen deprem korku ve paniğe yol açtı. AFAD tarafından yapılan açıklamada meydana gelen depremin İzmir Seferihisar açıklarında meydana geldiği ve 6.6 şiddetinde olduğu açıklandı. Uzmanlar tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre depremin İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelmesi, denizde meydana gelmesi yıkıcı etkisinin umarım o kadar olmayacaktır açıklaması geldi.

Son dakika | İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa'da çok şiddetli deprem! AFAD son depremler listesi....

Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul'da birçok ilçede az önce hissedilen bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin oldukça uzun sürmesi nedeniyle birçok vatandaş İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı.

Meydana gelen depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken meydana gelen deprem Marmara Bölgesi'nde yer alan birçok ilde deprem hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada meydana gelen depremin 6.8 şiddetinde olduğu ve Ege Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin derinliği 16,5 km derinlikte meydana geldiği duyuruldu. İzmir Seferihisar'da depremin artçı sarsıntıların gelmeye devam ettiği açıklandı

Son dakika | İstanbul, İzmir, Bursa, Manisada çok şiddetli deprem AFAD son depremler listesi....

Son dakika | İstanbul, İzmir, Bursa, Manisada çok şiddetli deprem AFAD son depremler listesi....

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA:

AFAD verilerine göre;  saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK  AÇIKLAMA

CNN Türk canlı yayına katılan İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ettiğini açıklarken henüz şu an için herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını herkesin panik içerisinde olduğunu ve insanların sokaklarda olduğu açıklamasında bulundu. 

İzmir Bornova ilçesinde bir binanın yıkıldığı açıklandı. CNN Türk canlı yayınında İzmir Bornova ilçesinde bir binanın yıkıldığı görüntüler aktarıldı. İzmir'de depremin ardından toz bulutlarının yükseldiği aktarılmıştı. O toz bulutunun yıkılan binalardan çıktığına dair açıklamalar yapıldı. 

Son dakika | İstanbul, İzmir, Bursa, Manisada çok şiddetli deprem AFAD son depremler listesi....

Son Dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Ege ve Marmara'yı salladıGelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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