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13.02.2021 - 23:07 |

Son dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son dakika haberine göre, İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.

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Son dakika İstanbulda beklenen kar yağışı başladı

 

İstanbul'da kar yağışıİstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar yağışı başladı.
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