12.03.2020 - 10:51 |
Son dakika haberleri: İstanbul'da corona virüs tedbirleri! Etkinlikler iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.
Ayrıntılar birazdan...
İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti: Polis zor anlar yaşadıŞişli’de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yardıma koşan vatandaşlar araç içerisinde sıza sürücünün yaralı olduğunu düşünerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, sürücünün uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Bir türlü ayılmayan ve polise zor anlar yaşatan sürücü, hastaneye sevk edildi.Olay, dün öğle saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 34 PE 6799 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Cüneyt A.(46), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki kapalı kasa minibüse çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, otomobilin içerisindeki Cüneyt A.’nın kötü durumda olduğunu görünce yaralandığını sanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sızan sürücüde herhangi bir yara olmadığını fark etti.