12.02.2021 - 17:22 | | DHA
Son dakika: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasının yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.
Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak.
İşlerinden çıkan, dışarıda olan ve evlerine gitmek isteyen İstanbullular trafik akışında yoğunluk oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat yüzde 62'ye ulaştı.