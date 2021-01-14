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14.01.2021 - 14:15 | | İHA

Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yağan kar havadan görüntülendi.

Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Yağan kar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı.

Son dakika... İstanbulda kar yağışı başladı İşte ilk görüntüler...

Son dakika... İstanbulda kar yağışı başladı İşte ilk görüntüler...

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