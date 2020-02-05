Son dakika! İstanbul'da pistten çıkan uçak parçalara ayrıldı

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.



Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor. İtfaiye ekiplerinin uçağı soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.









UÇAK 3'E BÖLÜNDÜ



Uçağın içinde 177 yolcu olduğu bildirildi. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.

BAKAN TURHAN AÇIKLADI: CAN KAYBI YOK



Ulaştırma Bakanı Turhan yaptığı açıklamada, Sert iniş yapan uçak kırıma uğradı. 177 yolcunun olduğu kazada can kaybı yok. Yaralılar uçaktan çıkarılmaya çalışılıyor. 177 yolculdan 2'si çocuk. 6 tane de mürettebat var. Yolcuların büyük kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. Şimdi ekiplerimiz kalan yolcuları tahliye etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.



VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.