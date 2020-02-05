Son dakika! İstanbul'da pistten çıkan uçak parçalara ayrıldı
Son dakika gelen habere göre; İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan bir uçak iniş sırasında pistten çıktı. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi. Uçağın içinde 177 yolcu ve 6 mürettebat olduğu bildirildi. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sert iniş yapan uçak kırıma uğradı. Kazada can kaybı yok." ifadelerini kullandı.
İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.
Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor. İtfaiye ekiplerinin uçağı soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.
UÇAK 3'E BÖLÜNDÜ
Uçağın içinde 177 yolcu olduğu bildirildi. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.
BAKAN TURHAN AÇIKLADI: CAN KAYBI YOK
Ulaştırma Bakanı Turhan yaptığı açıklamada, Sert iniş yapan uçak kırıma uğradı. 177 yolcunun olduğu kazada can kaybı yok. Yaralılar uçaktan çıkarılmaya çalışılıyor. 177 yolculdan 2'si çocuk. 6 tane de mürettebat var. Yolcuların büyük kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. Şimdi ekiplerimiz kalan yolcuları tahliye etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.