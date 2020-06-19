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19.06.2020 - 12:01 |

Son dakika... İstanbul'da yağmur! Meteoroloji'den sarı uyarı

Son dakika haberi... Meteoroloji'nin sarı uyarı verdiği İstanbul'da sağanak yağış başladı. Yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstanbul Adliyesi'nin bulunduğu Çağlayan'da aniden bastıran yağmur nedeniyle adliyeye gelen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Son dakika... İstanbul'da yağmur! Meteoroloji'den sarı uyarı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı geldi. Yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerektiği bildirildi.

Son dakika... İstanbulda yağmur Meteorolojiden sarı uyarı

MSB Pençe-Kaplan Operasyonundan görüntüler paylaştı! "Ara-bul-yok et..."Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabı üzerinden Pençe-Kaplan Operasyonu'na dair paylaşımda bulundu. Bakanlık Haftanin’de, Pençe Kaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandoların “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ettiğini kaydetti.
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