Son dakika... İstanbul'da yağmur! Meteoroloji'den sarı uyarı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı geldi. Yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerektiği bildirildi.