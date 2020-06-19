MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Meteoroloji uyardı! Flaş hava durumu açıklaması
ABONE OL
19.06.2020 - 09:01 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Flaş hava durumu açıklaması

Son dakika haberi... Meteoroloji'den ülke geneli için hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Flaş hava durumu açıklaması

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığını iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji uyardı Flaş hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan radar haritası böyle yansıdı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı bulutlu 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu 28

Samsun: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 32

Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi bulunamadıAdana'da Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi, tüm aramalara rağmen bulunamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Flaş hava durumu açıklaması

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Flaş hava durumu açıklaması

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Cuma mesajları: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter paylaşımları! Resimli, yeni, kısa, öz, dualı Cuma mesajları 2020

Cuma mesajları: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter paylaşımları! Resimli, yeni, kısa, öz, dualı Cuma mesajları 2020

Sıradaki Haber