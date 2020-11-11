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11.11.2020 - 20:57 |

Son dakika: İstanbul'da yeni Korona yasağı! Vali Yerlikaya açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek için yarından itibaren kentte bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Son dakika: İstanbul'da yeni Korona yasağı! Vali Yerlikaya açıkladı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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