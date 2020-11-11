11.11.2020 - 20:57 |
Son dakika: İstanbul'da yeni Korona yasağı! Vali Yerlikaya açıkladı
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek için yarından itibaren kentte bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.
Solunum yoluyla kolayca bulaşan #Koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul’da;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 11, 2020
⛔️Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin😷↔️🧼 pic.twitter.com/YFZlQHn3Zr