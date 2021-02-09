Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Şubat
İzmir'de deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde bölgede birçok deprem meydana gelmişti. Geçtiğimiz yılın son ayları içerisinde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem can ve mal kaybının yaşanmasına neden olmuştu. Peki İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
İzmir'de deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin merkez üssü, depremi şiddeti, yerel saatle kaçta meydana geldiği ve yerin kaç km derinliğinde yaşandığına dair verileri vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.4 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 5.29 km derinliğinde meydana geldi
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada 10:30'da meydana gelen depremin 5.0 km derinlikte meydana geldiği ve depremin şiddetini 4,3 olarak duyurdu. Depremin merkez üssü olarak ise On İki Adalar (Akdeniz) olarak duyuruldu