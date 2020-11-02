Son dakika: İzmir'de Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de yaşanan deprem faciasında Doğanlar Apartmanı'nda enkazında kalan ve yeri belirlenen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer'den acı haber geldi.

Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer'in saat 22.35'te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.





CNN TÜRK'te haberi aktaran muhabir Ceylan Sever ve sunucu Semiha Şahin gözyaşlarına hakim olamadı.

REKTÖR BARAN: MELEĞİMİZİ KAYBETTİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Yusuf Baran acı haberi Twitter'dan açıkladı. Baran yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.