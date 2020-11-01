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01.11.2020 - 21:09 | | DHA

Enkaz başında iki gündür yeğeni Seda'yı bekliyor

İzmir'deki üniversite öğrencisi Seda Dinçer, yıkıcı depreme Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanında yakalandı. İki günü aşkın süredir enkaz altında olan yeğeninden gelecek umutlu haberi bekleyen dayısı Ahmet Dal, "Yeğenim enkazın altında ve deprem olduğu andan itibaren kendisinden haber alamıyoruz. Bekliyoruz, dua ediyoruz'' dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde mühendislik bölümünde okuyan Seda Dinçler, İzmir depremine ablası ile birlikte yaşadığı Doğanlar Apartmanındaki evlerinde yalnız olduğu sırada yakalandı. İki günü aşkın süredir üniversiteli Seda'nın enkaz altından çıkarılmasını bekleyen dayısı Ahmet Dal, "AKUT görevlileri Seda'nın dairesine girdiklerini söylediler ama orada yokmuş. Bu bina biraz geç yıkılmış, depremden sonra yıkılmış. Bu yüzden apartman boşluğunda olabileceği tahmin ediliyor dedi.

Seda'yı dua ve sabır ile beklediğini söyleyen Ahmet Dal, "Yeğenim enkazın altında ve deprem olduğu andan itibaren kendisinden haber alamıyoruz. Bekliyoruz, dua ediyoruz. Seda kendi evlerinde öğretmen ablası ile beraber kalıyordu. Celal Bayar Üniversitesinde mühendislik öğrencisiydi. Üniversiteler kapalı olduğu için evdeydi. Ablası da okuldaydı. Depreme Seda evde tek başına yakalandı. Ben 53 saattir hiç uyumadım. Yeğenimi bekliyorum. Seda'ya ulaşamayınca Manisa'dan geldik ve o saatten beri duayla bekliyoruz. AKUT görevlileri Seda'nın dairesine girdiklerini söylediler ama orada yokmuş. Bu bina biraz geç yıkılmış, depremden sonra yıkılmış. Bu yüzden apartman boşluğunda olabileceği tahmin ediliyor diye konuştu.

Enkaz başında iki gündür yeğeni Sedayı bekliyor

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