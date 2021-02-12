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12.02.2021 - 10:41 | | AA

Son Dakika... İzmir'de yeni bir hortum bekleniyor mu? Meteoroloji'den flaş açıklama

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini bildirdi.

Son Dakika... İzmir'de yeni bir hortum bekleniyor mu? Meteoroloji'den flaş açıklama
Son Dakika... İzmir'de hortum felaketi! Araçlar 10 metre yüksekliğe çıktı
Son Dakika... İzmir'de hortum felaketi! Araçlar 10 metre yüksekliğe çıktı
Son Dakika... İzmir'de hortum felaketi! Araçlar 10 metre yüksekliğe çıktı
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Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 11 Şubat saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da etkiledikten sonra bölgeyi terk etti.

Meteoroloji yetkilileri de, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı.

Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.

Son Dakika... İzmirde yeni bir hortum bekleniyor mu Meteorolojiden flaş açıklama

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.

Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda son dakika gelişmesi! 33 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin son dakika bilgilendirme yapıldı. 2021'in en ağır darbesinin vurulduğu terör örgütüne yönelik harekatın başarılı bir şekilde devam edildiği bildirilirken 33 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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