Son Dakika... İzmir'de yeni bir hortum bekleniyor mu? Meteoroloji'den flaş açıklama
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini bildirdi.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 11 Şubat saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da etkiledikten sonra bölgeyi terk etti.
Meteoroloji yetkilileri de, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı.
Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK
Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.
Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.