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DHA, AA
• 12 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:

Son Dakika... İzmir'de hortum felaketi! Araçlar 10 metre yüksekliğe çıktı

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 16 kişi yaralandı. Araçların 10 metre yükseldiği bölgede hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İşte İzmir'deki hortuma ilişkin son bilgiler ve haberin ayrıntıları...

DHA, AA
• 12 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi. Sahilde başlayıp sonrasında denize yakın alanlarda etkisini artıran hortum, birçok ev, araç ve teknede hasar oluşturdu.

2100 METRE İLERİYE SAVURDU

100 METRE İLERİYE SAVURDU

Özellikle hortumun en çok etkisini gösterdiği ve bir vincin devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı inşaat sahası, adeta savaş alanına döndü. Hortum, inşaat sahasında işçilerin konakladığı konteynerleri parçalayıp, ağaçları devirdikten sonra çok sayıda otomobili 100 metre kadar ileriye savurdu.

38-10 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKAN ARAÇLAR...

8-10 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKAN ARAÇLAR...

Yine denize yakın bir yerdeki yazlık villaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden koptuğu hortumda, büyük hasar oluştu. Hortum nedeniyle 8-10 metre yüksekliğe çıkan birçok araç ters döndü, çatılardan savrulan kiremitler de hem evlere hem de araçlara zarar verdi.

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Yazlık sitelerin çevresindeki korkuluk demirlerinin koptuğu gözlemlenirken, afetin etkileri günün ağarmasıyla tam olarak anlaşıldı. Teknelerin alabora olduğu, bazılarının yan yattığı ve hasar gördüğü afetin hasar tespit çalışmalarına, sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı. Öte yandan, bölge sakinleri günün ağarmasıyla birlikte evlerinde ve araçlarında temizlik çalışmalarına başladı. Bölgede hortumun verdiği zarar drone ile havadan da görüntülendi.

5VALİ KÖŞGER BÖLGEDE INCELEMELERDE BULUNDU

VALİ KÖŞGER BÖLGEDE INCELEMELERDE BULUNDU

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle birçok iş yeri ve araçlar zarar gördü. Meydana gelen hortumda vincin devrelmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger felaketin yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Köşger, incelemelerin ardından açıklama yapan Vali Köşger, hortumun araçları yerinden kaldırıp, binaların üzerinden savurduğunu kaydetti.

6DAHA ÖNCE TÜRKİYEDE GÖRÜLMEMİŞ BİR VAKA YAŞANDI

'DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEMİŞ BİR VAKA YAŞANDI'

Daha önce Türkiye'de görülmemiş bir vaka yaşandığını ve Alaçatı'da tahribatın çok olduğunu belirten Vali Köşger, şunları söyledi:

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'Bugün saat 21.30-22.00 sıralarında Çeşme ilçemiz Alaçatı Mahallemizde ciddi bir hortum, daha önce Türkiye'de İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum, şimdi sahayı da gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgesinde 8-10 aracı havaya kaldırıp binaların üzerinden aşındırıp, diğerlerinin üzerine atmış. Oldukça, fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor.

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Ayrıca Alaçatı Port'ta bir vinc devrilmesi sonucu şantiyenin üzerine orada 16 civarında çalışan işçi vatandaşımız, hafif şekilde yaralandı. Birisi Ege Üniversitesi'ne Ege'ye sevk edildi. Onun dışındakiler burada ayakta tedaviyle taburcu edildiler. Ayrıca şimdi geçeceğimiz yamaç evleri bölgesinde, konutlarda hasar olduğu anlaşılıyor. Hasarın boyutunu iyi anlayabilmemiz için sabahın olması gerekiyor. Burada kaymakamımız, belediye başkanımız, itfaiye,AFAD ekipleri burada. İhtiyaç duyulan bütün ekipler seferber edildi. Ayrıca Urla ilçemizde de ciddi bir dolu, hasarı var. 700'e yakın sera hasar görmüş durumda, epeyce arazide hasar olduğu anlaşılıyor. Onlarla ilgili tespit sabah yapılacak.'

9BAKAN PAKDEMİRLİYİ TAŞIYAN UÇAK İNİŞ YAPAMADI

BAKAN PAKDEMİRLİ'Yİ TAŞIYAN UÇAK İNİŞ YAPAMADI

Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.

10TUNÇ SOYER: HORTUMUN MADDİ ZARARI BÜYÜK

TUNÇ SOYER: HORTUMUN MADDİ ZARARI BÜYÜK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadelerini kullandı. Soyer, yaralılara geçmiş olsun dileğini de mesajında iletti.

11ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma ilişkin, "Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı." ifadelerini kullandı.

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Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

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Öte yandan Çiğli ilçesinde de kuvvetli yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçede parke taşlı bir yol yağış nedeniyle çöktü. Bazı araçlar zarar gördü. Torbalı ilçesinde de kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi.

14İZMİR VALİLİĞİNDEN ÇEŞMEYİ VURAN KUVVETLİ FIRTINA AÇIKLAMASI

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN ÇEŞME'Yİ VURAN KUVVETLİ FIRTINA AÇIKLAMASI

İzmir Valiliği'nden Çeşme ilçesi ve ilçede bulunan Alaçatı Port inşaat alanında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kuvvetli fırtına ve hortumun yol açtığı tahribatla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

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Kuvvetli fırtına nedeniyle Alaçatı Port inşaat alanında bulunan kule vincin devrildiği bildirilen açıklamada, "Vincin üzerine devrildiği konteynerde kalan 16 inşaat işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi de açık ayak kırığı var. Yaralanan 16 işçi Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçe genelinde farklı marka ve modellerde 10 araç hasar gördü.

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Marinada demirli 4 tekne battı. 1 teknede ağır hasar oluştu" denildi. Açıklamada ayrıca, olay yerine İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 2 araç ve 9 personelden oluşan arama kurtarma ekibi, itfaiyeden 9 araç ve 40 personel ile jandarma, emniyet ve 112 Sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

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