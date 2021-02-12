DHA, AA
• 12 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
Son Dakika... İzmir'de hortum felaketi! Araçlar 10 metre yüksekliğe çıktı
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 16 kişi yaralandı. Araçların 10 metre yükseldiği bölgede hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İşte İzmir'deki hortuma ilişkin son bilgiler ve haberin ayrıntıları...
DHA, AA
• 12 Şubat 2021 - 09:30 • Son Güncelleme:
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100 METRE İLERİYE SAVURDU
Özellikle hortumun en çok etkisini gösterdiği ve bir vincin devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı inşaat sahası, adeta savaş alanına döndü. Hortum, inşaat sahasında işçilerin konakladığı konteynerleri parçalayıp, ağaçları devirdikten sonra çok sayıda otomobili 100 metre kadar ileriye savurdu.
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8-10 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKAN ARAÇLAR...
Yine denize yakın bir yerdeki yazlık villaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden koptuğu hortumda, büyük hasar oluştu. Hortum nedeniyle 8-10 metre yüksekliğe çıkan birçok araç ters döndü, çatılardan savrulan kiremitler de hem evlere hem de araçlara zarar verdi.
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Yazlık sitelerin çevresindeki korkuluk demirlerinin koptuğu gözlemlenirken, afetin etkileri günün ağarmasıyla tam olarak anlaşıldı. Teknelerin alabora olduğu, bazılarının yan yattığı ve hasar gördüğü afetin hasar tespit çalışmalarına, sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı. Öte yandan, bölge sakinleri günün ağarmasıyla birlikte evlerinde ve araçlarında temizlik çalışmalarına başladı. Bölgede hortumun verdiği zarar drone ile havadan da görüntülendi.
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VALİ KÖŞGER BÖLGEDE INCELEMELERDE BULUNDU
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle birçok iş yeri ve araçlar zarar gördü. Meydana gelen hortumda vincin devrelmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger felaketin yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Köşger, incelemelerin ardından açıklama yapan Vali Köşger, hortumun araçları yerinden kaldırıp, binaların üzerinden savurduğunu kaydetti.
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'Bugün saat 21.30-22.00 sıralarında Çeşme ilçemiz Alaçatı Mahallemizde ciddi bir hortum, daha önce Türkiye'de İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum, şimdi sahayı da gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgesinde 8-10 aracı havaya kaldırıp binaların üzerinden aşındırıp, diğerlerinin üzerine atmış. Oldukça, fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor.
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Ayrıca Alaçatı Port'ta bir vinc devrilmesi sonucu şantiyenin üzerine orada 16 civarında çalışan işçi vatandaşımız, hafif şekilde yaralandı. Birisi Ege Üniversitesi'ne Ege'ye sevk edildi. Onun dışındakiler burada ayakta tedaviyle taburcu edildiler. Ayrıca şimdi geçeceğimiz yamaç evleri bölgesinde, konutlarda hasar olduğu anlaşılıyor. Hasarın boyutunu iyi anlayabilmemiz için sabahın olması gerekiyor. Burada kaymakamımız, belediye başkanımız, itfaiye,AFAD ekipleri burada. İhtiyaç duyulan bütün ekipler seferber edildi. Ayrıca Urla ilçemizde de ciddi bir dolu, hasarı var. 700'e yakın sera hasar görmüş durumda, epeyce arazide hasar olduğu anlaşılıyor. Onlarla ilgili tespit sabah yapılacak.'
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TUNÇ SOYER: HORTUMUN MADDİ ZARARI BÜYÜK
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadelerini kullandı. Soyer, yaralılara geçmiş olsun dileğini de mesajında iletti.
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Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.
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Kuvvetli fırtına nedeniyle Alaçatı Port inşaat alanında bulunan kule vincin devrildiği bildirilen açıklamada, "Vincin üzerine devrildiği konteynerde kalan 16 inşaat işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi de açık ayak kırığı var. Yaralanan 16 işçi Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçe genelinde farklı marka ve modellerde 10 araç hasar gördü.
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