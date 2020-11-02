Son dakika... Kandilli'den flaş İzmir depremi açıklaması! Harita paylaşıldı

Özener yaptığı açıklamada, '30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 2 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 45 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1041 artçı deprem çözümü yapılmıştır' dedi.