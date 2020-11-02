02.11.2020 - 12:17 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Kandilli'den flaş İzmir depremi açıklaması! Harita paylaşıldı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özener yaptığı açıklamada, '30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 2 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 45 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1041 artçı deprem çözümü yapılmıştır' dedi.