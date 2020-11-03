Son dakika... İzmir depreminin bilançosu açıklandı

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü. İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

00.30: AFAD, İzmir depreminde can kaybının 95'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

23.36: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.

22.34: İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

22.16: AFAD: İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

21.27: İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı

20.09: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de şu anki şartlar Covid- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim" dedi.

19.58: AFAD, İzmir depreminde can kaybının 92'ye yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

19.36: İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında, ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cenazelerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

17.53: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yaşındaki Elif Perinçek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, 'Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum...' dedi.

17.15: İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

15.55: İzmir'i sarsan depremde can kaybı 91'e, yaralı sayısı 994'e yükseldi. Tedavileri tamamlanan 839 kişi ise taburcu edildi. 155 kişinin ise hastanelerdeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

15.45: AFAD'dan yapılan açıklamada, '30 Ekim 2020 de meydana gelen Ege Denizi, Seferihisar (İzmir) açıkları Mw=6.6 büyüklüğündeki depremden sonra, 02 Kasım Saat 14:51’e kadar meydana gelen artçı deprem aktivitesi ve bölgede ki AFAD istasyonlarını gösteren harita' dedi.

14.50: TRT Haber'e konuşan Elif Perinçek'in doktoru Prof. Dr. Bülent Karapınar da, 'Şu an bilinci açık. Ağır vücut travması yok. Sağlık personelimiz ona belirli oyuncaklar vererek korku aşamasını geçtik. Şu an oyuncaklarıyla oynuyor. Yarın yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor' dedi.

14.46: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depremine ilişkin son durumu açıkladı. Koca, '30 EKİM İZMİR DEPREMİNDE, ŞU ANA KADAR 85 can kaybımız var. 220 kişinin tedavisi halen devam ediyor. 3’ü ağır olmak üzere, 10 hastamız yoğun bakımda. 774 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi' ifadelerine yer verdi.

14.22: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 saat sonra enkazdan kurtarılan İdil Şirin ile ilgili, 'İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi' dedi.

14.20: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in son durumunu açıkladı. Koca, 'ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi' açıklamasını yaptı.

14:12: İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmalar sürüyor. Ekiplerin bina içerisinden ses aldığında çevrede bulunan vatandaşların tümü oturarak ses çıkarmamak için çaba gösterdi.





13.30: AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774'ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" denildi.

12.25: AFAD'dan yapılan yeni açıklamada, 'SAKOM’dan alınan bilgilere göre 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir' denildi.

12.20: İzmir'de depremden etkilenen 4 bloklu Barış Sitesi'nin bir bloğunda kontrollü yıkım çalışması yapılıyor.



12.04: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Rıza Bey Apartmanı'nda bir kedinin 70 saat sonra kurtarıldığını açıkladı.

11.30: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Elif'in 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılmasıyla ilgili sosyal medya hesbaından açıklama yaptı. Çelik, 'Umudun hiç bitmeyeceğini gördük. İdil’in ardından, 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif azmin ve umudun gücünü gösterdi. Kurtarma ekiplerimize minnettarız. Yürekleri umut ve hayat için atıyor' dedi.

11.12: İzmir’de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanının enkazından 68 saat sonra 2 kişinin daha cansız bedenleri çıkarıldı.

10.48: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün deprem bölgesine 5 milyon TL yardım aktarılacağını açıkladı.

10.37: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 83 olduğunu bildirdi. Bakan Kurum, 8 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

10.30: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 2 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 45 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1041 artçı deprem çözümü yapılmıştır' dedi.

10.02: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin, "Umudun, inancın, azmin adı Elif" dedi.

09.22: Kandilli Rasathanesi 09.22'de İzmir Ovacık'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.6 km olarak açıklandı

08.09: Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Elif bebek 65. saatte sağ olarak kurtarıldı.





07.02: Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajında, Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulundu.

06:18: AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743’ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir. Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

05:40: İzmir'de deprem faciasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey apartmanının enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 05.00 sıralarında bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, cenaze moloz yığınının altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde, ölen kişinin Ekrem Özgür Duman olduğu tespit edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

03:22: İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in cansız bedenine ulaşıldı.