17.11.2020 - 19:33 |
Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor....
15:30'da başlayan Kabine toplantısı az önce sona erdi. Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada artan vaka sayılarının ardından somut tedbirlerin alınması tavsiyesinde bulunuldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelen kabinede koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
Son günlerde koronavirüs vaka sayılarının artması ile birlikte Bilim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda somut tedbirlerin alınması yönünde tavisyede bulundu. Bugün 15:30'da kabine toplandı. Kabine toplantısından çıkacak olan kararlar merak içerisinde beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısında alınan kararlar açıklanacak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
15:30'da toplanan kabine toplantısı birazdan sona erecek. Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor...