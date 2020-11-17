Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor....

Son günlerde koronavirüs vaka sayılarının artması ile birlikte Bilim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda somut tedbirlerin alınması yönünde tavisyede bulundu. Bugün 15:30'da kabine toplandı. Kabine toplantısından çıkacak olan kararlar merak içerisinde beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısında alınan kararlar açıklanacak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

15:30'da toplanan kabine toplantısı birazdan sona erecek. Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor...

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