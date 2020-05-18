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18.05.2020 - 17:09 | | AA

Son dakika... Kars'ta sıcak çatışma!

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Kars'ta terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lılarla sıcak temas sağlandığını bildirdi. Operasyonda 3 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Son dakika haberi I Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı.

Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.

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MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında ise, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kars'ta çatışmaİçişleri Bakanlığı, Kars'ta terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lılarla sıcak temas sağlandığını bildirdi. Operasyonda 3 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
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