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11.03.2020 - 10:18 | | AA

Son dakika... Kayseri İl Sağlık Müdürü'nden flaş corona virüs açıklaması!

Gelen son dakika haberine göre, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi.

Son dakika... Kayseri İl Sağlık Müdürü'nden flaş corona virüs açıklaması!
Son dakika... Corona virüsü Türkiye’de! Açıklama 00.53’te geldi
Son dakika... Corona virüsü Türkiye’de! Açıklama 00.53’te geldi
Son dakika... Corona virüsü Türkiye’de! Açıklama 00.53’te geldi
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Son dakika haberine göre, Ali Ramazan Benli bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

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Son dakika... Corona virüsü Türkiye’de! Açıklama 00.53’te geldi

"Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."

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