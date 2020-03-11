Son dakika haberleri: Türkiye’de ilk corona virüsü vakası! Tüm yakın çevresi gözetim altında...

Dünyada hızla yayılan ve şu ana kadar 110'dan fazla ülkede görülen corona virüsü, Türkiye'de de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Corona virüsü şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” diyerek ilk vakayı resmen duyurdu. İşte dakika dakika Türkiye'de corona virüs ile ilgili tüm gelişmeler...

07.47: İstanbullu vatandaşların sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıktıları esnada maske takarak toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. Vatandaşlar duraklarda bulunan el temizleme jelini de kullanmadan geçmiyor.

03.34: Sağlık Bakanlığı'ndan "Yeni corona virüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı bir paylaşım yapıldı. Uyarılar şöyle: "Son 14 gün içerisinde yeni corona virüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız. Evden çıkmak zorunda kalırsanız, mutlaka tıbbi maske takın, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Evinizde ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın."

00.53: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde corona virüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır" dedi.