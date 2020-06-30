Son dakika... Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in katili tutuklandı!

Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

SAZLIKTA YAKALANDI

Anne Öner'in itirafı sonrası polis şüpheli 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Kayseri merkezden ilçeye gelen Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler, metruk ev, dağlık alanlardaki mağara ve kömürlük gibi birçok yeri didik didik aradı. Polis dün akşam saatlerine doğru Sezer'in Çiftçi Sokak'ta bulunan metruk evin arkasında bulunan sazlıkta saklandığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, saat 23.00 sıralarında özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonla Sezer'i yakalayarak gözaltına aldı. Sezer'in üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Sezer, Pınarbaşı adliyesine sevk edildi. Adliye çevresinde önlem alındığı görüldü.

TUTUKLANDI

8 gün sonra yakalanan Harun Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Harun Sezer'in mahkemede verdiği ifadede, "Birlikte yaşadığım Emel Öner ile alkol alıyorduk. Alperen çok ağlıyordu. Bende alkolün etkisiyle Alperen'e vurdum. Vurunca Alperen daha çok ağladı. Kendimi kaybettim. Alperen'i dövdükten sonra bir süre hareketsiz kaldı. Ben de öldüğünü anlayınca battaniye ve perdeye sardığım Alperen'i evin yakınındaki mezarlığa götürdüm. Mezarlığın arka tarafında hazır mezarlar vardı. Burada boş bulduğum mezara gömdüm" dediği öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla evden kaçtığını belirten Sezer, "Polislerin beni aradığını hem duydum hem de saklandığım yerde zaman zaman görüyordum. 8 gün boyunca bahçelerden kiraz, domates ve salatalık çalarak beslendim" dedi.

SU KUYUSUNDA SAKLANMIŞ

Öte yandan Harun Sezer'in 8 gün boyunca Güney Mahallesi Çiftçi Sokak'ta bulunan boş su kuyusunda saklandığı ortaya çıktı. Sezer'in geceyi burada geçirdiği boş su kuyusunun üzerine tahtalarla kapattığı görüldü. Aynı sokakta bulunan sazlık alanda yakalanan Sezer'in üst aramasında kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.