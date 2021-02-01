Son dakika: Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası herkesin merak ettiği 'Kısıtlamalar gevşetilecek mi?' sorusuna da açıklık getirdi.



Erdoğan, "Bugünkü kabine toplantımızda salgın tedbirlerini yeniden gözden geçirdik. Sahadaki aşı uygulaması belirlenen öncelikler doğrultusunda sürüyor. Koronanın mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor. Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



