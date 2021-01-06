MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak
ABONE OL
06.01.2021 - 11:33 | | AA

Son dakika... KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

Gelen son dakika haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Son dakika... KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

EGM'den yapılan açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur." ifadelerine yer verildi.

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktıSabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Aralık'ta meydana gelen helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu biyografisi

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu biyografisi
Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı! Aşılar için...

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı! Aşılar için...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet