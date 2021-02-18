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18.02.2021 - 18:39 | | AA

Son dakika... Kocaeli'de yüz yüze eğitim kararı! Ara 1 gün daha uzatıldı

Kocaeli Valiliği'nden yüz yüze eğitime ilişkin son dakika kararı duyuruldu. Açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını bildirildi. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika... Kocaeli'de yüz yüze eğitim kararı! Ara 1 gün daha uzatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava şartları ile buzlanma ve don olaylarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmelere göre; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilimiz genelinde 19 Şubat 2021 cuma günü ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 15-18 Ocak'ta yüz yüze eğitime ara verilmişti.

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