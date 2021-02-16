Son dakika... Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı!

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 ve 18 Şubat günlerini kapsayacak şekilde 2 gün ara verilmesine karar verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 2 gün idari izinli sayıldı.