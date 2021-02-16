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16.02.2021 - 15:29 | | DHA

Son dakika... Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kocaeli’nde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 ve 18 Şubat günleri ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Son dakika... Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı!

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 ve 18 Şubat günlerini kapsayacak şekilde 2 gün ara verilmesine karar verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 2 gün idari izinli sayıldı.

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