16.02.2021 - 15:29 | | DHA
Son dakika... Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Kocaeli’nde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 ve 18 Şubat günleri ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 17 ve 18 Şubat günlerini kapsayacak şekilde 2 gün ara verilmesine karar verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 2 gün idari izinli sayıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: İnlerinde geberteceğizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde tehditlerin olduğu bölgelere harekatlarımızı genişleteceğiz. Gara'nın düşmesiyle inşallah bu iş bitti' dedi.