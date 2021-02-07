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07.02.2021 - 17:26 | | AA

Son dakika... 'Korona' yazınca saldırdılar! 1'i hemşire 3 yaralı

Gaziantep'te faaliyet gösteren özel bir hastanede, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, 15 gündür Kovid-19 tedavisi gören M.A.K, hayatını kaybetti.

Ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmamasını isteyen hasta yakınları, çıkan tartışmanın ardından hastane görevlilerine saldırdı.

Biri hemşire 3 hastane görevlisinin yaralandığı olayda, hastanede de hasar oluştu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırdığı, yaşanan kargaşa ve bir kadının demir korkulukla bilgisayara vurduğu görülüyor.

Son dakika... Korona yazınca saldırdılar 1i hemşire 3 yaralı

3 manda ile başladılar, şimdi taleplere yetişemiyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı. Manda sütünün kilosunu 10 TL, yoğurdunu da 15 TL'den satan Cura çifti taleplere yetişemediklerini söyledi.
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