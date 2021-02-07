07.02.2021 - 17:26 | | AA
Son dakika... 'Korona' yazınca saldırdılar! 1'i hemşire 3 yaralı
Gaziantep'te faaliyet gösteren özel bir hastanede, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, 15 gündür Kovid-19 tedavisi gören M.A.K, hayatını kaybetti.
Ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmamasını isteyen hasta yakınları, çıkan tartışmanın ardından hastane görevlilerine saldırdı.
Biri hemşire 3 hastane görevlisinin yaralandığı olayda, hastanede de hasar oluştu.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırdığı, yaşanan kargaşa ve bir kadının demir korkulukla bilgisayara vurduğu görülüyor.
3 manda ile başladılar, şimdi taleplere yetişemiyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı. Manda sütünün kilosunu 10 TL, yoğurdunu da 15 TL'den satan Cura çifti taleplere yetişemediklerini söyledi.