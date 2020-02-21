Son dakika... Koronavirüs alarmı! Sağlık Bakanı İranlı mevkidaşı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası da açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

İran'da 758 şüpheli vaka, 18 pozitif ve 5 ölüm var. İranlı Bakan vakaların Kum'da olduğunu, sınır bölgesinde olmadığını söyledi.

Türkiye'ye gelen yolculardan sağlık raporu istedik. İran'dan gelen tüm yolcular sınır kapısında sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Hasta olan ateşi olan öksürük burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk.

Hastalara sağlık raporu istedik. Pazar akşamı itibariyle sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var. Kum kentine resmî olarak uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge uğramışsa içeri alınmayacak.