Son dakika: Koronavirüs'te korkutan artış! Bakan Koca duyurdu...

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:



Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin









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21 Ekim'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 2 binden fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar, ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak, tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.









Bakan Koca 20 Ekim verilerini "Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." sözleri ile paylaşmıştı.









Koca, 19 Ekim tablosuna dair, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." açıklamasını yapmıştı.





