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22.10.2020 - 19:04 |

Son dakika: Koronavirüs'te korkutan artış! Bakan Koca duyurdu...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin

Son dakika: Koronavirüste korkutan artış Bakan Koca duyurdu...



TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

21 Ekim'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 2 binden fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar, ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak, tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

Son dakika: Koronavirüste korkutan artış Bakan Koca duyurdu...


Bakan Koca 20 Ekim verilerini "Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." sözleri ile paylaşmıştı.

Son dakika: Koronavirüste korkutan artış Bakan Koca duyurdu...


Koca, 19 Ekim tablosuna dair, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." açıklamasını yapmıştı.



Son dakika: Koronavirüste korkutan artış Bakan Koca duyurdu...

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
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