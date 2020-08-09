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09.08.2020 - 11:39 | | DHA

Son dakika... Koronovirüslü 3 kişi İstanbul'daki denetimlerde yakalandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul’da polisin yaptığı denetimlerde Kovid 19 testleri pozitif çıktığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Son dakika... Koronovirüslü 3 kişi İstanbul'daki denetimlerde yakalandı!

İstanbu Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin birçok noktasında denetim yapıldıı kaydedildi. Denetimlerde 45'i aranan kişi ile 3'ü Kovid 19 testinden pozitif kaydı bulunan kişi olmak üzere toplam 99 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan aramalarda, 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1.9 gram taş kokain, 768 adet ecstasy hap, 46 sentetik ecza, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 1 adet kesici alet ele geçirildi. Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 TL ve bin 700 dolara da el konuldu.

 

 

Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılarFatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup denize açılarak eğlence yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde tekneler üzerinde denetim yaptı.
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