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25.10.2020 - 10:05 | | AA

Son dakika... KPSS ön lisans oturumu başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu başladı.

Son dakika... KPSS ön lisans oturumu başladı!
Son dakika... KPSS ön lisans oturumu başladı!
Son dakika... KPSS ön lisans oturumu başladı!
Son dakika... KPSS ön lisans oturumu başladı!
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Sınav, Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)  başkenti Lefkoşa'da yapılıyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür  testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

KPSS ön lisans adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına  alınmadı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler  alınıyor. Bu kapsamda, sınav binaları ve salonları, sınavdan önce detaylı  temizlik yapılarak dezenfekte ediliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara ve görevlilere sınav binası  girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılıyor. İsteyen adaylar ve görevliler  kendi dezenfektanları, maske ve siperlikleriyle sınava giriyor.

Sınav görevlileri ile adayların Kovid-19 durumları HES kodu  aracılığıyla takip edilerek önlemler alınıyor.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için  adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine girişe izin verilmiyor.

 

 

 

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