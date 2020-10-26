Son dakika: KPSS soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? ÖSYM KPSS önlisans soruları erişime açıldı

KPSS Önlisans sınavı dün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren KPSS 2020 Önlisans sınavının ardından sınava giren binlerce öğrenci KPSS 2020 Önlisans sınavında sorulan sorular ile ilgili binlerce twwet attı. Türkçe testinin oldukça zor olduğu ve cevap şıklarının birbirine oldukça yakın olması şikayet edilen bir diğer konu oldu. KPSS Önlisans sınavının sona ermesinin ardından adaylar sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 2020 KPSS Önlisans sınav soru kitapçığı ve cevap anhtarları ne zaman açıklanacak?

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS ÖNLİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS Önlisans sınav sonuçlarının 26 Kasım tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.