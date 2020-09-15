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15.09.2020 - 17:32 | | AA

Son dakika... Kritik Türkiye-Yunanistan toplantısı sona erdi! 17 Eylül'de...

Gelen son dakika haberine göre; MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi.

Son dakika... Kritik Türkiye-Yunanistan toplantısı sona erdi! 17 Eylül'de...

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de yapılmasının planlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'nda bugün yapılan teknik toplantının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

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