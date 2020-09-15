15.09.2020 - 13:39 |
Son dakika! Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Görüşmeye hazırız!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le bir araya geldi. Kritik toplantıdan 'Acil' kodlu mesaj çıktı! İşte detaylar...
AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le Atina'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye acil mesaj gönderdi. Miçotakis, "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa zamanda görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla öne çıkan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret ediyor.
Başbakan Kiryakos Miçotakis, Charles Michel'le görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.
Yunan Başbakan, Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek için acil olarak görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
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