Son dakika... Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı...

Her çarşamba günü olduğu gibi Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Corona virüs ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Bakan Koca, en çok merak edilen 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna da cevap verdi. İşte Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması:

Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.