08.07.2020 - 20:26 |
Son dakika... Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı...
Gelen son dakika haberlerine göre; Kurban Bayramı'nda 'sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlaması gelecek mi?' soruları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası bu konu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Her çarşamba günü olduğu gibi Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Corona virüs ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Bakan Koca, en çok merak edilen 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuna da cevap verdi. İşte Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması:
Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Bakan Koca: "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız."