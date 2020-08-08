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08.08.2020 - 04:48 |

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem

Son dakika haberine göre Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 04.29 olarak belirtilirken derinliği 5.0 km olarak açıklandı.

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