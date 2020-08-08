08.08.2020 - 04:48 |
Son dakika: Malatya'da korkutan deprem
Son dakika haberine göre Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 04.29 olarak belirtilirken derinliği 5.0 km olarak açıklandı.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.