Son dakika | Manisa'da korkutan bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 00.23'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi. Bir dakika sonra 3.1 şiddetinde artçı bir deprem daha meydana geldi.