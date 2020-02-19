Son dakika | Manisa'da korkutan bir deprem daha

Son dakika gelen bilgilere göre Manisa'da gece bir deprem daha meydana geldi. Dün gün içinde Manisa'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Deprem Manisa ve çevre illerden kuvvetli bir şekilde hissedilmişti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. 00.23'te meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 00.23'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi. Bir dakika sonra 3.1 şiddetinde artçı bir deprem daha meydana geldi.