Son dakika! Maskesiz olmalarÄ±na raÄŸmen sadece el salladÄ±lar! Corona bayram ediyor

Yeni tip Korona virÃ¼sten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca maske kullanÄ±mÄ± zorunluluÄŸu getirilmiÅŸti. Maske takmadan sokaÄŸa Ã§Ä±kanlara ise idari para cezasÄ± uygulanacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. Ancak yapÄ±lan tÃ¼m uyarÄ±lara raÄŸmen Taksim ve Ä°stiklal Caddesi'nde Ã¶nceki gÃ¼nlerde gÃ¶rÃ¼len manzaranÄ±n deÄŸiÅŸmediÄŸi, birÃ§ok insanÄ±n maske takmadan caddede dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Her gÃ¼n binlerce kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi Ä°stiklal Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske kuralÄ± hiÃ§e sayÄ±lmaya devam edildi.

NOSTALJÄ°K TRAMVAYDA ÅžOKE EDEN GÃ–RÃœNTÃœ

Taksim MeydanÄ± ile Taksim TÃ¼nel arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan nostaljik tramvayda maske takmayanlarla maskeyi Ã§ene altlarÄ±na takan kiÅŸilerin olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Korona virÃ¼sle mÃ¼cadeleye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nlerden itibaren toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda maske takma zorunluÄŸunun getirilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen nostaljik tramvaya maskesiz binen kiÅŸilerin olmasÄ± pes dedirtti.

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"EMNÄ°YET DAHA SIKI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE Ä°ÅžLEM YAPMALI"

Emniyet gÃ¼Ã§lerinin maske takmayan kiÅŸilere cezai iÅŸlem uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama denetlemelerin yeterli seviyede olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Mustafa AkdaÄŸ isimli vatandaÅŸ, "Ä°stanbul'un en iÅŸlek yerlerinden, insan sirkÃ¼lasyonu ve yoÄŸunluÄŸunun en fazla olduÄŸu yerlerden birinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Devletimiz Korona virÃ¼s Ã¶nlemlerini Ã§ok yÃ¼ksek bir ÅŸekilde aldÄ±. VatandaÅŸlar olarak yapmamÄ±z gereken tek ÅŸey maske ve el hijyenine dikkat etmek ancak burada buna Ã§ok fazla dikkat edilmediÄŸi, Ã¶nemsenmediÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. LÃ¼tfen bu kÄ±sa sÃ¼rede vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z maskelerini taksÄ±n, mesafeyi korusunlar. Ä°stiklal Caddesi'nde vatandaÅŸlarÄ±n maske takmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve duyarsÄ±z kaldÄ±klarÄ±na ÅŸahit oluyoruz. Ã–zellikle emniyet personellerine sÃ¶ylÃ¼yorum; eveti gerekli cezai iÅŸlemlerini uyguluyorlar ama daha sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde uygulanmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

"BU VÄ°RÃœS YÃœZÃœNDEN HASTANELER DOLDU TAÅžTI, OKULLAR KAPANDI"

Maske kullanÄ±mÄ±nÄ±n herkes iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ifade eden Mustafa Dursun ise, "Maskeyi takarsak iyi olur, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± da televizyonda sÃ¶yledi. Her akÅŸam haberlerde kaÃ§ kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kaÃ§ kiÅŸinin iyileÅŸtiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yoruz. Maskeyi takarsak hem kendimiz hem de diÄŸer insanlar iÃ§in iyi olur. Bu virÃ¼s yÃ¼zÃ¼nden hastaneler doldu taÅŸtÄ±, okullar kapandÄ±. Herkes maskesini takarsa bunlar olmaz, ceza da yemezler" diye konuÅŸtu.

Ä°stanbul'un en iÅŸlek yerlerinden biri olan, her gÃ¼n binlerce kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi Ä°stiklal Caddesi'ndeki bu manzarayÄ± gÃ¶ren bilinÃ§li vatandaÅŸlar, yetkililerin bir an Ã¶nce gerekli Ã¶nlemi almasÄ±nÄ± ve maskesiz kiÅŸilerin caddeye giriÅŸinin Ã¶nlenmesini bekliyor.