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10.01.2021 - 14:53 | | DHA

Son dakika... MEB duyurdu! 11 Ocak'ta tüm okullarda yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Yarın saat 10.00'da tüm okulların bahçesinde bayrak töreninin yapılacağı ve İstiklal Marşı'nın okunacağı bildirildi.

Son dakika... MEB duyurdu! 11 Ocak'ta tüm okullarda yapılacak

MEB açıklamasında, '11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak' denildi.

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