10.01.2021 - 14:53 | | DHA
Son dakika... MEB duyurdu! 11 Ocak'ta tüm okullarda yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Yarın saat 10.00'da tüm okulların bahçesinde bayrak töreninin yapılacağı ve İstiklal Marşı'nın okunacağı bildirildi.
MEB açıklamasında, '11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak' denildi.
Üniversiteli Aleyna'nın korkunç sonu! Sır perdesi böyle aralandıDenizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesı Tarih Bölümü Öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin (22), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) tarafından boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası incelemesinde boynundaki dövmeden yola çıkılarak yakalanan zanlı, tutuklandı.