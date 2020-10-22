MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika memurların fazla mesai ücreti ne kadar olacak? 2021 memurun fazla mesai ücreti belli oldu!
ABONE OL
22.10.2020 - 12:06 |

Son dakika memurların fazla mesai ücreti ne kadar olacak? 2021 memurun fazla mesai ücreti belli oldu!

Memurların yeni yılda fazla mesai ücretlerinin artış miktarı gündemde merak ediliyor. 2021 fazla memur ücreti belli oldu. Peki 2021 memur fazla mesai ücreti ne kadar, kaç TL?

Son dakika memurların fazla mesai ücreti ne kadar olacak? 2021 memurun fazla mesai ücreti belli oldu!

Son dakika gelen bir bilgiye göre memurların saat başına alacağı fazla mesai ücretlerine gelecek zam oranı belli oldu.1 Ocak 2021'den itibaren yeni ücret uygulanacak. Peki 2021 memur fazla mesai ücreti ne kadar

MEMURLARIN FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

AA muhabirinin, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,19 artacak. 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2021'den itibaren 2 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,39 lira yerine 2,54 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,54 lira fazla çalışma ücreti alacak.

Parmaklıklar küçük kızın bileğine saplandı!İstanbul Esenyurt'ta apartman girişindeki demir kapının parmaklıkları 7 yaşındaki Hasret Meriç'in bileğine saplandı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Küçük kız, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü!

Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü!

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Ankara'nın gündeminde...

Ankara'nın gündeminde...

23 kişi koronavirüse yakalandı! Köy, karantinaya alındı

23 kişi koronavirüse yakalandı! Köy, karantinaya alındı

Sıradaki Haber