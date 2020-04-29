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29.04.2020 - 09:16 | | AA

Son dakika... Meteoroloji açıkladı! O iller için kritik uyarı

Meteorolojinin son tahminlere göre, Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji açıkladı! O iller için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin  ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim  normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta  kuvvette esmesi bekleniyor.

 

 

 

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