Son dakika! Meteoroloji tarih verdi! Yağmur ve fırtına...

Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu raporu yayımlandı. Yapılan son değerlendirmeye göre etkisini gösteren güneşli hava bu hafta yerini sağanak yağışa bırakıyor. Yeni haftanın ilk günlerinde batı bölgelerinden gelen yağışlı hava sistemi kendini gösterecek. Salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya'da sağanak yağış etkili olacak. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan 9 - 13 Mart hava durumu tahmin raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANKARA 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı